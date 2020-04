Tallinna praost Jaan Tammsalu: „Elu mõte on oma roll üles leida.“ 

Jaan sai hiljuti 60 ja ühtlasi täitus 15 aastat Tallinna Jaani koguduse õpetajana. Küsimusele, kas äsja sarjas «Meie vaimulikud» ilmunud teos «Jaan Tammsalu» on tähiseks teatud küpsusele, vastab mees talle omasel humoorikal moel, et ehk hoopis üleküpsemisele.

«Selliste raamatute ilmumisel käib sisemine võitlus jõudude vahel, mis pead tõstma hakkavad. Esmalt edevus, et katoliku kiriku kirjastus mind selle teosega teiste samas sarjas olnud vaimulikega ühte ritta seab. Seejärel kartus, et miks just mina. Sest kui oled 60 ja hakatakse elulooraamatut tegema, käib peast läbi mõte, kas peaksin nüüd surema või tuleb edaspidi vol. 2 või vol. 3,» arutleb praost. «Just sel põhjusel otsustasingi, et saagu mu elulooraamat vestluste vormis inimestega, kes mind kõige paremini tunnevad. Pealegi taipasin, et kui unustan ära 30 minutit tagasi abikaasale öeldud sõnad ja väidan vastupidist, no mida ma räägin siis sellest, mis juhtus 30 või 45 aastat tagasi? Meeldiv vale, mitte elulooraamat!»