ME SAAME HAKKAMA | Lauljatar Merle Lilje: "Sundpuhkus kulub vahel äragi, saab elu üle järele mõelda." 

Vaidlesin veel vastu, et mis sa ometi seletad, valitsus pole ju midagi öelnud, ja siis ta mulle keerulises erialakeeles ütles, miks peame toitu varuma ja Tallinnast ära sõitma.See oli õige tegu, sest Tallinnas olemist hakkasin juba kartma. Meie maja lähistel elavatel inimestel polnud midagi teha ja kuna kohustusi polnud, hakati alkoholi tarvitama ja juba jõudsid nad lõhkuda autode hoovisõidu tõkkepuud - kusjuures need olid oma maja elanikud koos mingite seltsimeestega, kõik purjus nagu tarakanid.

Meil on peres kaks õpetajat ja nemad teevad oma videotunde, mida on läbi uste huvitav pealt kuulata. On ka negatiivset uudist - üks tütar pani oma firma kinni. Kuid me saame hakkama. Meil on tore koos olla, ehkki algul natuke ka kartsin. Oleme siin ju massiliselt kohal ja erinevatest põlvkondadest. Igaühel on oma nurgake, aga vahepeal peab vaatama, et kogemata mõnda mänguautot ei lömasta.