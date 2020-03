Kuidas mõjub pikalt sisetingimustes viibimine meie nahale? Siin on mõned leevendused! 

- Kui te ei ole harjunud kasutama päikesekaitsekreemi (rangelt soovituslik!), manustage tooteid, mille koostises on E-vitamiin ja lükopeen, need aitavad UV-kiirte negatiivset mõju tagasi pöörata.

Siseruumides olemine on tihti seotud suurenenud ekraaniajaga. Ekraanid kiirgavad näiteks HEVi (kõrge intensiivsusega nähtav valgus). Uuringud näitavad, et need heitkogused aitavad kaasa vabade radikaalide tekkele, mis kiirendavad vananemist. On tõestatud, et antioksüdandid vähendavad ekraani kiirguse negatiivset mõju. Ekraaniseadmete kasutamine õhtul võib häirida ka looduslikku ööpäevast tsüklit, mille tulemuseks on vähem taastav uni.