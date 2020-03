Põnev hobi! Siiri Oviiri kogusse kuulub üle 250 suveniirlusika 

Siiri Oviir on alati huviga lugenud reisikirju ja neis kirjeldatud maid endale vaimusilmas ette kujutanud. „Need on raamatud, mida ikka ja jälle võib avada ning taas on huvitav. Kuid need on kellegi teise emotsioonid. Eelmise sajandi üheksakümnendatel, kui piirid meie kõigi jaoks avanesid, tekkis soov ka oma emotsioone talletada,“ selgitab ta, lisades, et just suveniirlusikad olid mõõdult kogumiseks sobivad ja kaunid ka.

Oviir ei usu, et tal oleks mõnelt reisilt lusika toomine vahele jäänud. „Ametisõidud on teadagi lühiajalised ja täis pikitud töökohustusi. Tavaliselt on aga igas hotellis olemas suveniiride lett. Kindlasti ei ole seal valik kõige rikkalikum, aga linnale või riigile iseloomulikud suveniirid on olemas,“ sõnab ta. Puhkusereisidel on ta aga iseenda aja peremees, mis võimaldab leida kõige iseloomulikuma ning kaunima lusika.

Ühte ja ainsat lemmiklusikat ta välja tuua ei oska. Tema kui koguja jaoks on need kõik erilised. „Väga sageli on suveniirlusikas justkui väike kunstiteos. Idamaade omad on reeglina kaunistatud rikkaliku glasuuriga. Holland dekoorib lusikad tavaliselt mõne rahvusliku detailiga, olgu siis puukingakeste või tuuliku või tulbikimbuga. Inglismaal on sõnumikandjatena kujundatud kuninglikke kõrgeaususi. Kunstimuuseumides müüdavad lusikad on tihti aga hõbedast ja disainitudki suursugusemalt kui tavaline suveniirlusikas,“ kirjeldab ta. Emotsionaalselt on talle erilisim ÜRO embleemiga lusikas, mis on tema üks kindel lemmik. „See kingiti mulle pärast seal esinemist ja sellega on seotud minu jaoks oluline sündmus ning mälestused.“

Siiri Oviir ei teagi täpselt, kui palju tal lusikaid praeguseks kokku on. „Kümmekond aastat tagasi oli oma 250, nüüd kindlasti veidi rohkem. Mõnes riigis ja linnas olen viibinud korduvalt, ega siis uus ja huvitav ning paigale iseloomulik lusikas ka ostmata jää,“ sõnab ta.

Mis on kaugeim paik, kust on lusikas temaga koju rännanud? „Võta nüüd kinni, kas kaugeim paik on Tansaania, Dominikaan, Sri Lanka, Indoneesia, India, Hiina või Kanada. Kõigist neist Eestimaale kaugetest riikidest on kodu poole rännanud koos minuga ka lusikad,“ arutleb kollektsionäär.

Eriline suveniirlusikas ei pea olema ilmtingimata välismaine. „Minu kirg on koguda tähendusega ja kauneid teelusikaid. Vahet ei ole, on need kodu- või välismaised. Nii on minu kogus pea kõikide Eesti linnade lusikad, mõnest ka mitu erinevat. Hindan neid samal tasemel kui kaugete maade omasidki.“