LUGEMISSOOVITUS | „Mõistatuslik Lagerfeld“ paotab ukse moemaailma paavsti maailma 

Ent tema lugu – kuidas saksa poisist sai maailmakuulus disainer, keda peetakse moemaailma paavstiks ning kes juhtis Chaneli ja enda nimelist moemaja ning tegi koostööd Fendiga.

Kuid mis teeb sellest kõige omanäolisema biograafilise teose? See, kuidas see kirja on pandud? Lagerfeldi lugu on jutustatud läbi elu. Mitte võetud konkreetseid verstaposte ja neil peatudes üritatud edasi anda tema olemust. Vaid kirjeldatud on tema elu ja suhtumist, nii nagu teised teda nägid.