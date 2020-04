Puukentsefaliiti põdenud noor naine: „See oli väga õudne kogemus!“ 

Kuus aastat tagasi leidis Ly (23) käelt imepisikese, peaaegu läbipaistva puugi. Muretsemiseks naine põhjust ei näinud – Saaremaal elades on puuke ikka kehal jalutanud ja ükski neist pole seni kurja teinud.

Nädal hiljem tekkis aga väike palavik, mis kestis kaks-kolm päeva. Internetiavarustest palavikule põhjuseid otsides jõudis noor naine kiiresti mõtteni, et põeb mõnda puugihaigust. Kahjuks keegi lähedastest ei uskunud teda. Ly otsustas südamerahustuseks siiski perearsti juures ära käia, et lõplik selgus majja saada ja kahtlusi hajutada. Arst tegi analüüsid, rahustas patsiendi maha sõnadega, et ilmselt on tegu stressiga, ja saatis ta koju puhkama.

«Lühikest aega oligi kõik korras, aga ühel päeval silmi avades oleksin nagu pea peal seisnud – maailm pöördus täiesti pahupidi ja nägin kolmekordselt. Kutsusin kohe ema ja sõitsime EMOsse.»