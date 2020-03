ME SAAME HAKKAMA | Kauksi Ülle: „Ilmselt tuleb sel aastal aiakraami rohkem maha panna.“ 

Kauksi Ülle: Ega meie pere polegi pidanud eriti ümber kohanema, elame juba 16-17 aastat mugavustevaba elu... Peale selle, et käin poes igaks juhuks maski ja kinnastega ning lapsed on koduõppel, pole midagi väga muutunud.



Karantiinist oleme väga põhjalikult kinni pidanud. Kedagi praegu külla ei kutsu ja ise samuti külas ei käi. Lapsi poodi ei lase. See oleks minust ju väga inetu – ohtudele vilistada. Uudiseid jälgin kogu aeg ja olen selle tiiva esindaja, et meetmed oleksid pidanud olema juba varem ja kõvemad.

Olen seda kogu aeg teadnud, et ega see pidu igavesti kesta. Inimkond on läinud oma priiskamise, metsade raiumise ja pangamängudega nii liiale. Kui oma peaga aru ei saada, siis ongi nii, et inimest sunnitakse mõtlema – teeb seda siis loodus või kõrgem jõud.