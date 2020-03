ME SAAME HAKKAMA | Moekunstnik Anu Lensment: „Kodus molutamine pole kunagi olnud nii tervitatav ja vaat et kangelastegu.“ 

Ma saan avastada. Me igapäevane väljakutse tubaste tegevuste kõrval on see, et püüame leida igal päeval Tallinna ümbruses loodusest mõne võimalikult inimtühja koha, kus veidi hingata ja liigutada. Ja, uskuge või mitte, see on õnnestunud. Vaid paarikümne kilomeetri raadiuses linnast on ohtralt looduskaitsealasid, väherahvastatud matkaradu, randu ja metsateid. Võta näiteks lihtsalt kaardirakendus lahti ja vaata, kus on suurem roheline ala, tee kindlaks, et see ei ole liiga menukas koht, nagu Pelgurand, Pääsküla raba või Nõmme park vms ning mine ja avasta. Meil siin Eestis on paljude tiheasustatud riikide ees ikka võimas eelis, et saame minna suure vaeva ja kütusekuluta metsa või randa, kus pole kedagi teist silmapiiril. Aga ma ei hakka neid enda avastatud kohti siin targu nimetama, et mitte järgmist Viru-raba-sündroomi tekitada. Igaüks leiab ise, kui vähegi soovi on, see pole keeruline. Mõistan, et olen seni olnud oma kindlates jalgratta- ja käiguradades liigagi kinni ja pole osanud veidi laiema pilguga vaadata. Ma loodan, et see võimalus jääb meil ikka alles ka saabuvatel kriitilistel hetkedel."