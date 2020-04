Tänavu tuleb koolikevad sootuks teisiti. „Halb ei ole, aga parem oleks ikka koolis käia!“ 

„Mina saan küll öelda, et koduõppega kohanemine läks üsna valutult,“ ütleb Kadri-Ann Väärsi, Rakvere reaalgümnaasiumi 10.r klassi õpilane. „Mulle väga meeldib näiteks see, et saan ise oma aega planeerida. On teatud tähtajad mingite tööde esitamiseks, aga saan ise valida, millal midagi teen. Kodus on lihtsam keskenduda ka, rahulikum.“