Õpetajad: koduõpe kasvatab iseseisvust ja vastutustunnet 

„Olen töötanud haridustehnoloogina ja olnud e-õppe keskkonna Moodle koolitaja, teinud e-õppe koolitusi õpetajatele – e-õppe entusiast juba üle kümne aasta. Alati on olnud õpetajaid, keda olen pidanud koolitustele meelitama ja veenma, et digioskusi on vaja igal õpetajal. Koolijuhid ja õppetöö eest vastutavad juhid on olnud küll näiliselt e-õppe poolt, aga tegelikku praktikat ja võimalusi selle rakendamiseks pole loodud. Kõik on olnud justkui õpetaja harrastus või hobi. Nüüd oleme hädas õppijate väheste e-õpioskuste ja õpetajate suutmatusega.

Ilona Säälik Foto: Siiri Padar

Praegu ruulivad need õpetajad, kes on teinud eeltööd, ennast koolitanud, kellel on e-õppematerjalid ja lemmikdigikeskkonnad. Teised kahjuks on segaduses, tööga ülekoormatud ja stressis. Tahaks öelda, et mida ma siis rääkisin, aga tegelikult tuleb mõelda, kuidas õpetajat paremini toetada. Õpetaja on oma töös küllaltki autonoomne, talle on antud vabadus valida meetodeid ja viise. Aga kui on ainult algteadmised mingist teemast, siis ei pruugi olla oskust valida. Me peaksime aitama seada piire ja olema üksteisele toeks.