ETV lemmiksaatejuhid: „Ainus viis, kuidas eetris püsida, on püsida terve.“ 

Välja see ärevus muidugi ei paista. Juba telemaja kitsas parklas, kus tavaliselt käib olelusvõitlus iga koha pärast, ulub praegu tühi tuul. Paljud on kodus.

Lastesaadete koridoris on Margus Saare uks tavaliselt ristseliti lahti ja kes saab, see hüüab lävelt Saare keskendunud kuklale midagi tervituseks. Nüüd on uks kinni. «Õnneks on mul oma kabinet. Olen ka tööl täielikus karantiinis,» räägib Margus. Alles pärastlõunal – kui graafikujärgselt juhtub olema tema päev – kolib ta üle teise ehk uudistemajja, et valmistuda «Aktuaalse kaamera» ankruna päevasündmusi vahendama.