Lugejakiri Kiri toimetajalt | Nüüd on äkki aega kõigeks Merle Luik , täna, 05:00

Täna algas minu perel kolmas nädal koduseinte vahel istuda. Ei saa salata, igal hommikul ei ole just kõige kergem see enese tõusma ja tegutsema motiveerimine … Sest ma poleks iial arvanud, et hakkame tegema ajakirja just nii, nagu praegu teeme. Pole inimesi, pole fotosid, pole alati isegi vajalikke toiduaineid köögirubriigi jaoks!