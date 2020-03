HOMSES NAISTELEHES | Edda Paukson: „Koroonaviirus kaob Eestist novembris.“ 

Edda (71) sõnul avastasid astroloogid juba mullu, et midagi hakkab tänavu juhtuma. Mis täpselt, jäi aga siis selgusetuks. Annab ju astroloogia ja erinevate sünnikaartide vaatamine kümneid tõlgendamisvõimalusi.

«Globaalselt olid planeedid aga keerulises seisus küll. Mina isiklikult arvasin, et tulla võib midagi maavärina taolist või raputab meid tsunami, aga niisugust asja, et jälgida uue haiguse levimist – sellist asja ma tõesti vaadata ei osanud,» tunnistab ta.