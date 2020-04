GALERII | Vaata, kuidas Eesti pered koroonaviiruse ajal kodus olemisse huumorit lisavad 

Eriolukord nõuab erilisi meetmeid. Praeguse kriisi jooksul on pidanud paljud ettevõtted oma tegevusplaani muutma. Nii tuli ka fotograaf Mihkel Leis mõttele, et kui kliendid ei saa tema juurde tulla, siis saab tema nende juurde minna.

„Koroonakriis mõjutab suuremal või väiksemal määral meid kõiki. Soovisin selle pildistamisaktsiooniga näidata teistele kodudes püsivatele inimestele, kuidas

kaasmaalastel läheb, ning tahtsin talletada nende lugusid karantiinist. Samuti aitas see pildistatavate hinnangul murda nende igapäevast rutiini. Loodan, et see projekt juhib tähelepanu kodus püsimisele ja annab Eesti inimestele innustust karantiini jätkama,“ lisas fotograaf Mihkel Leis.