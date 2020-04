Kuidas panna laps raamatuid armastama? Loe talle juba beebina ette! 

Soovitan alustada lapsele ettelugemist juba väga varakult. Beebi ei kuula mitte teksti vaid sinu häält. See tekitab temas turvatunnet ning aitab kiiremini rahuneda ja uinuda. Samas harjub laps sellega, et talle õhtuti (või millal iganes) raamatut loetakse ja see omakorda tekitab armastust lugemise ja raamatute vastu. Lapses lugemishuvi tekkimisel ja selle püsima jäämisel on muidugi suur roll ka sellel, kui palju sa ise loed. Oleme oma tegudega suurimad eeskujud. Sellest, mis neile ütleme, jõuab tegelikult kohale üsna vähe. Loevad teod!