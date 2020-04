Kuidas paarissuhet koroonakriisis säästa – planeerige aega nii pere, enda kui ka partneri jaoks 

Hiinas on juba nähtud ja mujal maailmas ennustatakse abielulahutuste sageduse tõusu, samuti võib kõige hullemal juhul sageneda perevägivald – ka selline, mille taga on lihtsalt üle võlli läinu ärritus ja üldine pinge. Et paarisuhe keerulisel ajal ikka pigem häid emotsioone pakuks, tasuks meeles pidada mõningaid üldisi põhimõtteid.

• Olgu lastega ja tööasjadega kodus palju tegemist, elamispind pigem kitsuke, meeles võiks olla see, et aega tuleks plaanida nii kogu pere ühisteks tegemisteks (kus täiskasvanud on vanema rollis), igaühele endale omaette olemiseks ning eraldi ka paarisuhte jaoks. Aega ei pruugi olla võimalik perfektselt kolmandikeks jagada, aga seda, et kõik kolm – pere, paar ja „mina“ ise – oleme tähtsad, on oluline vaimse tervise seisukohalt meeles hoida. Ja päris eraldi, üksi olemise aega võiks olla ka mujal kui tualettruumis.

• Romantika ja seksuaalsus võivad olla ohus, kui elamispind väike ja laste saginat päev otsa kõik kohad täis. Nii et ka selle jaoks peab eraldi aega planeerima. Kus leiate aega, et midagi kahekesi koos teha ja mis see üldse oleks? Tegelete aknalauapeale potipõllundusega? Filmi vaatamine, aga millise? Mängite koos mõnda arvutimängu, lapsi kampa ei võta? Lähete rõdule kahekesi koos teed jooma või suitsu tegema? Leppige kindlasti ka kokku, et kui see on teie paarisuhte aeg, siis teiste inimestega chattimine, virtuaalmaailm jääb selleks ajaks kõrvale. Mis oleks aga, kui saadaksite üksteisele keset päeva seksikaid ja lõbusaid sõnumeid? Igatsevaid e-kirju? Või ka vanamoodsaid paberile kirjutatud kirju?

• Austage üksteise piire, nii ajalisi kui ruumilisi. Ärge eeldage, et kui kallim on kogu aeg kodus, on teil õigus iga hetk talle oma mõtete ja juttudega peale lennata. Päevakava tegemine, aja ja elamispinna planeerimine on hädavajalik – ka siis, kui elate avaras majas (trepil hüppav või koeraga mürav laps ei pruugi sobida ema või isa tööalaste kõnede taustaks). Pange paika, kes kus töötab, mängib, õpib ja millal. Selle võiks ära teha ka siis, kui üks või mõlemad vanemad käivad veel väljas tööl, ainult lapsed on kodus, sest kui peate ootamatult karantiini jääma, olete juba valmis uut moodi toimima.

• Püüdke mõelda probleemilahenduslikus võtmes, asjalikult. Mis on hetkel lahendamist ja korraldamist vajavad asjad ja kuidas need kõige paremini saaks ära teha? Lapse parem ajaplaneerimine? Vanatädile toidu või endile värske õhu hingamise korraldamine? Mõelge elukaaslasega endist kui meeskonnast, kel on ees ja käsil väljakutseid täis ülesanne. Mis tuleb probleemi edukaks lahendamiseks läbi mõelda, millist infot vajate? Tehke ajurünnak, kuidas olukorda võiks lahendada, teretulnud olgu ka esmapilgul totakad ideed. Kaaluge seejärel kõiki ideid plusside ja miinuste aspektist ning valige sobiv lahendus – ja kontrollige kogu aeg, kas see ikka toimib plaanitult.

• Rääkige ausalt koduste tööde-tegemistega seotud probleemidest, pidage silmas, et koormus jaguneks võrdselt. Kui näiteks naisele on kokkamine ka seni meeldinud, võib ta olukorras, kus kodus tuleb teha oma tööd, kantseldada muidu lasteaias olnud last või mitut ja valmistada kolm korda päevas toitvat ja kõigile maitsvat sööki, kergesti läbi põleda. Leppige kokku laste mängimistes-õppimistes kaasalöömine, koristamised, vaba aja sisustamises initsiatiivi võtmine.