Optimistliku partneriga on tulevik roosilisem 

„Veedame oma partneriga palju aega koos,“ seletas uurimuse kaasautor William Chopik väljaandele Science Daily. „Ta võib meid ärgitada trenni tegema, tervislikumalt sööma või tuletab meelde, et me ravimit võtaksime. Kui partner on optimistlik ja terve, võib see ka meid endid samasuguseks muuta. Sellise inimesega koos elades on tulevik roosilisem: elu on pikem ja kognitiivsed haigused ei hakka külge.“