Koroonaängi leevendamiseks esita endale need kolm küsimust 

Rautava toonitab, et muretsemine on loomulik ja inimest ajast aega kaitsnud. Ent kui koroonaäng hinge matab, soovitab ta küsida endalt järgnevat: 1. Kas mu mure on praegu reaalne või üksnes kujutluspilt? 2. Kas ma saan olukorda kuidagi muuta? 3. Kas muretsemisest midagi paraneb? Rautava soovitab kindlasti ka oma muredest kellelegi rääkida ning vajadusel kasutada rahustava hingamise ja teadveloleku tehnikat. Ärevust leevendab ka jooga.