Juuksuri soovitused ehk Kõik, mida peaksid teadma juuste värvimisest kodus 

«Drastilisi värvimuutusi ei tasu kodus ette võtta. Blondist tumedaks või vastupidi värvimine pole ainult meeldiva tooni pähepanek, selleks on vaja teadmisi. Aga väljakasvu värskendamisega saad hakkama, kui oskad valida, mida juustesse paned ja järgid kasutusjuhendit,» juhendab Kaia alustuseks. Ära mingil juhul siruta kätt esmajoones kõige soodsama värvipaki järele! «Need on sageli odavast ja ebakvaliteetsest toorainest. Kui midagi peaks valesti minema, on selliste värvide tõttu tekkinud apsude parandamine kõige keerulisem,» teab juuksur.