Telerežissöör Elo Selirand tõuseb igal öösel kell 3: kardan, et ma muidu ei jõua, kui kogu aeg midagi ei tee 

Elo (44) arvab, et elanuks ta ajal enne televisiooni, siis «oleksin ma olnud see mutt, kes istub lõkke ääres ja jutustab lugusid. Vahend, mille abil rääkida, ei ole mulle väga oluline.» Teleinimesena ta siiski lisab: «Mind liigutab küll ka pilt ja valgus – kui on väga ilus, huvitav või maagiline valgus, võin ka nutma hakata! Aga rohkem kui pilt, kõnetab mind ikkagi lugu.»