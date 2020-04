Lugejakiri | Mees ei taha naisega viiruse tõttu enam voodit jagada 

„Abikaasa väidab, et ma olen talle ohuallikas. Ja väldib minuga igasugust lähikontakti. See võib kõlada naljakalt, aga tegelikkuses on päris valus. Mees lõi mu meie abieluvoodist välja ja leiab, et kuna ma käin tööl, siis sobib mulle diivan elutoas väga hästi. Seal olevat lihtsam tuba õhutada ja rohkem ruumi korralikult koristada. Tuli nüüd alles puhtusefriik välja! Ja meie elu kulgeb väga täpselt riigis kehtestatud reeglite järgi. Meie vahel on alati kaks meetrit. Me isegi ei söö enam koos, sest lauas istudes ei jääks me vahele piisavalt meetreid. Vannitoas tuleb pärast minu kasutamist alati tuulutamiseks uks lahti jätta. Ja mees käib pritsiga ringi – maja haiseb viina ja mingi puhastusaine järgi. Ma isegi ei tea, mis see on. Ta kusagilt veebist tellis,“ on Aino uue elukorralduse tõttu õnnetu.

„Ma olen nagu võõrkeha seal. Parim on see, et mees tellis mulle nüüd koju ka maskid. Ta kannab ka ise, aga eriti oluline on ikka see, et mul mask oleks. Kui ma julgen häält puhtaks köhatada, siis peaks ma tema soovide kohaselt kohe pesema käed ja vahetama rõivad. Vahel olen kodurahu huvides seda teinud, aga vahel me lähme lihtsalt tülli. Mõnikord üksi diivanil lamades on küll tunne, et trambiks magamistuppa ja lihtsalt vajuks voodisse. Mingu või keldrisse elama! Siis aga mõtlen natuke ja tunnen talle kaasa kah. Eks ta on mul erinevate viiruste ja haiguste osas alati tundlikum olnud. Äkki see ongi tema viis emotsionaalselt end tugevamana tunda. Aga ikka tahaks ise kah oma voodis magada,“ loodab Aino, et see eraldatus on abiks, et kõik kiiremini oma lähedaste juurde jälle pääseksid.