Müstika Horoskoop 15.-21. aprill Naisteleht , täna, 06:00 Jaga: M

Foto: Shutterstock

JÄÄROled endiselt tavalisest motiveeritum ja sõltumatum. Kuu lõpuni ole rahaasjades konservatiivne ja pea arvet sissetulekute-väljaminekute üle, sest võimalikud on arusaamatused ja vead.Pane tähele! Tasakaalust väljas olnud eluvaldkondi saab hakata taas joonde ajama. Eriti tähtis on see suhete vallas, aga kui nüüd hakkama saad, võid suvel magusaid vilju maitsta.