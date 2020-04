Infarkti õppetund: vahel peab ka molutama 

Helistan Maiele (84) ühel kevadisel hommikupoolikul ja uurin, kuidas läheb. Tegus pensionär teatab uhkelt: «Mul on juba kümme ruumi puid ära veetud ja riita pandud. Tänagi lähen kohe välja ja kuskil kella neljani toimetan õues – aiatööd vajavad tegemist. Toimetamist on parasjagu, aga ega ma üle pinguta.»

17 aastat tagasi tabas teda infarkt. Pärast seda otsustas naine kardinaalselt elustiili muuta ja sellest on palju abi olnud – senini püsib süda terve ning meel rõõmus.