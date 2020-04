VÄRSET ÕHKU JA VAIKUST: kus saaks uhkes üksinduses matkata  

„Viru raba pole sugugi see kõige hullem koht. Otsitakse uusi võimalusi ja sellist asja nagu ülerahvastatud objekt enam praktiliselt pole. Esimese hooga läksid inimesed oma harjumuspärastesse kohtadesse, aga peagi said aru, et tasub otsida ka teisi,“ ütleb RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.

Kui võrrelda märtsi viimast ja aprilli esimest nädalalõppu, siis RMK tähistatud radade külastatavus vähenes umbes 30 protsenti.

„Lisaks Viru rabale on alati populaarsed olnud Keila-Joa ja Kaberneeme kant, Pärnumaal Tolkuse raba ja Põlvamaal Meenikunno raba. Aga arvud näitavad, et inimesed on väga korralikult soovitusi kuulda võtnud ja mõelnud, kuhu minna,“ loodab Marge Rammo, et samoodi jätkub see ka järgnevatel nädalatel.

„Tartu inimesed võiksid ju Karulasse sõita ja Ähijärve kandis jalutada. Või Paganamaale. Pähni kandiski on palju radu, kus liigub vähem inimesi,“ tõdeb ta, et Eesti äärealad jäävad paljudele siiski kaugeks. Peale RMK tähistatud