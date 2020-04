Eriolukorras loodusesse: kuhu minna ja kuhu mitte? 

Paljude jaoks on metsas käimine aga saanud uueks harjumuseks, sest aega on rohkem ja päevade kaupa nelja seina vahel istumine võib meeleolule halvasti mõjuda. Väljas on päike, soe ja mõnus, miks mitte siis vähemalt kord nädalas või tihedamini välja sõita? Peaasi, et leiad sellise koha, kus pole rahvamasse ja oskad pärast turvaliselt tagasi koju ka tulla.

Kaido Einama tuletab Regio blogis meelde, kuidas looduses mitte ära eksida ja soovitame, kuhu praegusel ajal tasub minna, et mõnele suurele „metsalaulupeole“ ei satuks.

Kuhu ja millal mitte minna?

Praegusel ajal väldi rahvarohkeid aegasid ja kohti, kuhu linnainimesed kõigepealt kogunevad. Nendeks on mitmed tuntud matkarajad linna lähedal, mille sümboliks on saanud näiteks Viru raba, kuhu nädalavahetusel kogunevad korraga sajad inimesed korraga.

Väldi pärastlõunaseid aegu, sest just siis on kõigil tekkinud mõte, et võiks ju kuskile välja minna.

Inimtühi matkarada Foto: Silja Paavle

Väldi sel ajal eriti rabaradu ja laudteesid, kus on võimatu kahemeetrist vahet hoida, kui keegi vastu tuleb.