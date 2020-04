Lugejakiri | Vanemad peidavad laste eest magusat, et ise õhtul maiustada 

„Kõige pöörasemad kohad on tõenäoliselt pesukorv, sügavkülm ja pesumasin,“ tunnistab Diana.

„Meile mehega meeldib õhtul lapsed magama panna ja siis diivanil televiisorit vaadata ja natuke midagi näksida. Enamasti pole need näksimised väga tervislikud, mistõttu tahaks lastele pigem head eeskuju näidata. Nii olemegi õhtuseid söömisi laste eest varjanud,“ selgitab Diana.

Paarike on eelkõige hädas just sellega, et pole kodus ühtegi head kohta, kus seda näksimiseks mõeldud toodangut hoida.

„Iga aastaga on see järjest keerulisem. Kui lapsed olid pisemad, siis võiks magus meil suvalises kapis vedeleda. Aga nüüd pead juba mõtlema, kuhu seda panna. Ja kuhu pärast panna kommipaberid. Vahepeal on piinlik kah, aga lastel on ikka omad ajad, mil nad magusat meil söövad,“ kirjutab naine.

Järjest enam on Diana sõnul ka olukord, kus nad lastele vahele jäävad.

„Poiss on paar korda unest ärganud ja elutoast ema ja isa tordiga leidnud. Siis oleme ka neile hommikuks tüki jätnud. Natuke veider on, aga mis sa hädaga teed. Mõnikord on magusat ostes ja koju minnes kiire ka selle peidukoha leidmisega, siis tulevadki väga totrad kohad, mille üle mehega pärast naerame. Aga ma olen kindel, et me pole sugugi ainsad, kes nii käituvad,“ usub Diana.

„Kõige keerulisem on olnud tordi peitmine. Korra jäime vahel, mistõttu järgmised korrad olemegi selle hoopis autosse jätnud."