Raske haiguse seljatanud Helene Vannari: „Tuleb välja, et ma ei ole norutaja, käegalööja ega allaandja.“ 

Helene (72) sõnul kiruvad paljud meist juba ammu eriolukorra tõttu seatud piirangute üle, millest tõuseb kindlalt esile enese isoleerimine nelja seina vahele. Temal seevastu pole küll kellelegi etteheiteid. Jah, sõbrannadega reisimine ja üksteisel külas käimine jäid küll ära ning isegi sünnipäeva tuli märtsis tähistada tagasihoidlikult iseendaga. Ent ahistatuna näitlejanna end seepärast küll ei tunne.

«Mulle meeldib väga üksinda elada,» põhjendab ta. «Mõni on imestanud, et kuidas üksi ja kui õnnetud need üksi elavad eakad on. Mina küll õnnetu pole, et kodus üksi olen. Küll mul on siin hea olla! Olen heas tujus. Kuigi kuulen, et paljud on kodus istumisest masendunud, siis mina küll mingit masendust ei tunne. Ma ei saa sellest arugi, et midagi nii väga teistmoodi oleks, ehkki olen omaette mõelnud, mis tunne võib olla kuu või kahe pärast, kui eriolukord sama moodi edasi peaks minema,» arutleb ta.