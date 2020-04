Kuulamist nädalateks! Mõnus taskuhääling sobib jalutuskäigule või koristamise kõrvale 

Kuidas kuulata taskuhäälingut?

Kõige lihtsam viis on taskuhäälingu nime otsida internetist. Nii leiab kõikvõimalikud kanalid ja lehed, kus saade on kuulamiseks üleval. Edasi vali selle järgi, kuidas kõige mugavam on. Kindlasti tasub proovida ka muusikakeskkonda Spotify, sest enamik internetisaateid on sealt leitavad.