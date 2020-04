ESMAKORDSELT AJALOOS! Itaalia Vogue’i üllatav esikaanevalik austab koroona eesliinil olijaid 

„Pika ajaloo jooksul, mis ulatub saja aasta taha, on Vogue tulnud läbi sõdadest, kriisidest ja terroriaktidest,“ kirjutasid nad sotsiaalmeedias.

„Otsus esmakordselt meie ajaloos trükkida valge kaas ei ole tingitud sellest, et piltidest oleks puudus – hoopis vastupidi. Valisime selle, sest valge tähistab paljusid asju korraga.

Valge on esiteks austus.

Valge on taassünd, valgus pärast pimedust, kõigi värvide summa.

Valge on vormiriietus, mida kannavad need, kes panevad oma elud ohtu, et päästa meid.