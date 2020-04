Inimesed Erootikabutiiki pidav Jana Kask: „Minu pood on välismaalaste hulgas väga menukas.“ Helle Rudi , täna, 12:00 Jaga: M

HINGELT ROMANTIK: «Ma ei usu, et seksuaalsusega peab tegelema. See kas on või seda ei ole. Minul, suure romantikuna, käib see koos armastusega,» ütleb Jana. Foto: Erki Pärnaku

Saatesarja «Eesti otsib superstaari» teise hooaja võitja Jana Kask avas erootikabutiigi. «Tahtsin teha midagi sellist, mille üle võiksin uhke olla,» ütleb ta.