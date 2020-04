„MÕTTEKOHT“ | Mida teha, kui tunned end üksildasena? 

Sellenädalase saate teemaks on üksildustunne, mida praegune eriolukord ning vajadus isolatsioonis olla on tublisti suurendanud. Liis Teesaare sõnul on üksindust ehk füüsiliselt eraldiolemist teistest vaja meil kõigil. "See kulub eneseanalüüsiks, mõtete sorteerimiseks, möödaniku vaagimiseks ja uute plaanide tegemise ajaks," selgitab ta. Küll aga ei ole inimesel vaja üksildust.