Lugejakiri | Mul on häbi, et mu mees töötab lasteaias 

„Ma olen senini piirdunud väitega, et mu mees on õpetaja, mis on ka õige, aga ta ei õpeta koolis, vaid lasteaias. Asi on minus endas, aga see amet mõjub liialt naiselikuna. Kuigi ta ise on väga heas vormis ja mehelik mees. Ma pole talle oma hirmust rääkinud. Ma isegi ei tea, mida ma kardan, sest mu sõbrad ei teeks sellest mingit numbrit. Aga mind ennast häirib, et kõigil on sellised aktiivsed ja silmapaistvad ametid. Ja nüüd mind närib teine hirm, et kui see välja tuleb, et ma seda justkui valetanud olen, mis siis saab,“ pelgab Maris.