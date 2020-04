Lugejakiri | Pesumasin läks katki, aga eriolukorras ei taha tehnik appi tulla 

„Väiksemad asjad olen üritanud kuidagi ära pesta, aga voodipesu ja suuremad riided – neist ei käi jõud üle. Proovisin veel masinat käima panna, aga ikka jama on. Võttis vee sisse, kuid mõni hetk hiljem oli põrand märg. Ja välja kah enam vett ei lasknud. Jälle pistikust välja ja uputasin ja ujutasin vannituba. Kuidagi sain need oma kaheksa liitrit vett kuidagi välja,“ kirjeldab Siiri.

„Ma ise pelgan küll, aga ma tuulutaks toad ja peseks põrandad kangema viinaga üle. Poiss ütles kah, et las see masin praegu olla. Lubas hiljem kasvõi uue osta, aga ma loodan, et äkki saab ikka korda kuidagi. Ja mulle pole kunagi kuhjuv pesuvirn väga meeldinud. Nüüd toas püsides jääb kohe eriti silma. Ega kedagi sundida ei taha, aga mure. Olen ikka harjunud, et asjad töötavad,“ tahab Siiri tervitada siinkohal ka teisi pensionäre ja koroonaviiruse riskirühma kuulujaid. Tasoovitab kõigil ikka reegleid järgida ja kodus püsida.