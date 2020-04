Kodus istudes kilod kuhjuvad? Imesupidieet aitab, sest ajab ära viimasegi söögiisu 

Kurikuulus banaani-piimapäev. Supi järele ei isuta. Tegelikult ei isuta eriti millegi järele. Kummaline. Kella 11 ajal ma siiski supist mööda vaadata enam ei saa, sest kõht on nii tühi. Peale läheb banaan magustoiduks ja kaks klaasi 0,05protsendilist piima (mis, muide, ei maitsegi nagu vesi!). Paar-kolm tundi hiljem nõuab kõht uut supilaadungit ja muidugi banaani ja piima. Kuna kell 20.00 pean minema võimlema, teen õhtusöögi, mis, üllatus-üllatus, on jällegi supp, banaan ja piim, targu kella 18 ajal. Pärast kodust võimlemistrenni jääb maiustamiseks veel üks banaan ja joon piimapaki lõpuni tühjaks.

5. päev: 61,9 kg

Ma arvasin kohe, et need banaanid ei ole mingi dieettoit. Täna on siis tomati ja loomaliha päev. Hommikukohvi kõrvale kumbagi ei taha ja ausalt öeldes ei suuda ma hommikuti ka suppi süüa. Seega ainult kohv. Esimese supi teen kell 11. Segan päevaks lubatud kuuest tomatist kokku mõnusa salati ja söön seda koos hautatud loomalihaga lõunaks. Mmm, kui hea! Pärastlõunal luban endale kausikese suppi. Kella 17 ajal teen veel väikese supi ja pistan nahka ka loomaliha ja tomatisalati. Kõht pole tühi ja eriti ei isuta ka. Ime!

6. päev: 61,5 kg

Mu magu on tõesti kokku tõmmanud – väike karbike salatit teeb kõhu nii täis, et rohkem ei jaksakski. Kella 11 ajal vitsutan kausitäie suppi ja jälle mine või lõhki. Lõunaks keedan lillkapsast ja söön pool hautatud loomaliha kogusest. Sama läheb loosi kella 17 ajal. Kausikese suppi jätan kella 18ks. Mõtlen, et vean sellega magamaminekuni välja, kuid ei. Õhtul isutab veel kangesti lillkapsa järele.

7. päev: 61,5 kg

Hommikupoole söön kõike lubatut, esimese supi teen kella 14 ajal. Et oleks natuke tummisem, lisan keedetud riisi. Päris huvitav! Joon ka päeva jooksul mitu klaasi punase sõstra mahla. Kella 17 ajal larbin kausitäie suppi ja õhtul kustutan nälga porgandi-jõhvikasalati ning apelsinidega. Keha on kuidagi loid ja väsinud ning mõte ei tööta. Järgmisel hommikul on kaal 61,1 kg! Kadunud on 2,5 kilogrammi!