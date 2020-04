Müstika Horoskoop 22.-28. aprill Naisteleht , täna, 06:00 Jaga: M

Foto: Shutterstock

JÄÄRVõid näha võimalusi oma rahalise seisu parandamiseks, aga selleks pead pidama läbirääkimisi. Endiselt hoia väljaminekud range kontrolli all ja loe tähtsad dokumendid enne kinnitamist mitu korda läbi.Pane tähele! Hakkad asjadest selgemalt aru saama ega taha tingimata minevikku tagasi vaadata. Keha on tugevam, samuti vaim. Kõike keha heaks tehtut saadab edu.