Tema Majesteet kuninganna Margrethe II: „Igatahes ei tunne ma ennast vana inimesena.“ 

Mis mõtteid tekitab Teis peagi saabuv ealine verstapost?

Jah, aeg läheb ning ootamatult oled saamas 80. Ma ei saa sellest päris hästi ise aru. Kui mõtlen aga ajas tagasi, näen küll, et tohutult palju on juhtunud. 80 aasta kestel toimub palju. Oled harjunud mõtlema, et 80aastased on väga vanad, aga ise ma ennast nii ei tunne. Aga eks ma seda muidugi olen (naerab).



Kas tunnete, et rahvas näeb Teid praegu teistmoodi?

Ei, ma ei arva, et see nii on. Aga seda ka seepärast, et olen jõudnud ikka, kus inimene – eeldatavasti – enam aastast aastasse nii palju ei muutu. Ma tunnen end samasugusena kui viimased hulk aastaid.