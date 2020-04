EAKAD ISOLATSIOONIS: „Naeratan oma koerale, kassidele, kanadele ja pardile! Ja sõbrannaga teeme telefonis kalli-kalli, ei ole elul häda midagi!“ 

Praegu on ärev ja teadmatusega immutatud aeg, kus vanemaealistel on tungivalt soovitatud end koduseinte vahel viiruse eest varjus hoida. On neid, kellel on üksindust ja lähedastega vaid interneti või telefoni teel suhtlemist raske taluda ning hirm ja mustad mõtted on kerged tulema. Teised suudavad säilitada rõõmsa meele ja keskenduda sellele heale, mis alles on. Kõik nad aga vajavad praegu tavalisest rohkem, et neile helistataks ja küsitaks: „Kuidas sul läheb? On sul toidukraam olemas? Kuidas ma saaksin sind aidata?“