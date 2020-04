Veidrad seadused: Dubais võid vandumise eest vangi sattuda, sama juhtub ka Saksamaal sõimeldes  

Need arvukad turistid, kes on Pariisis Eiffeli torni hilisõhtust valgusmängu pildistanud, on toime pannud seaduserikkumise. Valgussõud kaitsevad tegelikult autoriõigused. Kuid veidraid reegleid kohtab teisteski riikides. Näiteks võid Veneetsia lähedal liivalosse ehitades saada trahvi ja Saksamaal sõimeldes koguni aastaks vangi minna.

Jaapanis aga tühistati alles mõned aastad tagasi seadus, mis lubas tantsida ainult selleks eriloa saanud lõbustusasutustes. Ka seal võis tantsujalga keerutada ainult keskööni. Teise maailmasõja järel kehtestatud eesmärk oli raputada tantsusaale, mis tegutsesid pahatihti prostitutsiooni kasvulavana. Aastakümnete jooksul arenes Jaapan edumeelseks ja pulbitseva kultuurieluga riigiks, kuid ammune tantsukeeld püsis veel XXI sajandilgi. Korravalvurid pigistasid siiski selle koha pealt silma tihti kinni. Viis aastat tagasi juhtis maailmakuulus jaapani helilooja Ryuichi Sakamoto kampaaniat ajast-arust seaduse tühistamiseks – ning see läkski korda.