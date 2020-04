Kodune kätespaa hellitab ja turgutab 

GALERII

Foto: Depositphotos

Hoolikas kätepesu on oluline, kuid nahale teeb see sageli kurja. Kõrbekuivana tunduvad käed vajavad kiiret abi! «Kõike, mida on tarvis nahakuivuse ja ebamugava pingetunde leevendamiseks, leiab ka kodust ja loodusest,» lubab loodusspaa terapeut Katre Abel.