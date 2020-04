Seitse ilunippi, mis aitavad videokohtumistel hea välja näha 

* Näomask paneb naha särama! Kui videokõneni on aega 20 minutit, on oma välimuse putitamiseks piisavalt aega üheks kiireks näomaskiks. Puhasta nägu ning kanna nahale kas niisutav või sära andev mask, mis turgutab tuhmi näonahka ja annab vajalikku niisutust. Võid maske vastavalt näopiirkonna vajadustele ka omavahel kombineerida.



* Oskuslik kontuurimine viib hamstripõsed. Et videos poleks märgata karantiini ajal paisunud põski, tasub kiiremas korras õppida ära kontuurimine. Selleks otsi üles tavapärasest veidi tumedamat tooni jumestuskreem või päikesepuuder ning kanna seda kõrgematele kohtadele ehk otsesisele, põsesarnadele, ninaotsmikule ja lõuale. Hajuta puuder pintsli ning ühtlaste liigutustega naha sisse, et näopooled ühesugused välja näeksid.



* Magamata tunnid peida meigiga. Kui said oma lemmiksarja poole ööni vahtides liiga hilja magama ja ärkasid pandale omaste tumedate silmaalustega, ei pea kolleegid sellest kunagi teada saama. Oled õnnega koos, kui sul on parasjagu käepärast võtta lillaka varjundiga kreemjas näopuuder, mis leevendab tuhmi nahka ja tumedaid silmaaluseid. Samahästi toimib silmaalustel ka peitekreem või oma näotoonist veidi heledam jumestuskreem.



* Viimistletud kulmud tõmbavad tähelepanu. Kaunis kulmukaar annab edasi emotsioone ja kaalu sinu sõnadele. Kuna videosilla vahendusel on pilt veidi hägusem kui muidu, kasuta pigem kulmumarkerit kui -pliiatsit, et tulemus oleks veelgi intensiivsem. Kuigi su kolleegid ei pruugi suuremaid kulmude vahele kasvama jäänud karvu märgata, on enesekindluse mõttes hea, kui need pintsettide abil eemaldad. Kindlasti väldi samal päeval näopiirkonnas vahatamist, kuna sellest tingitud nahaärritusi on meigiga raske peita.



* Ripsmed ilusaks tušita. Kui ripsmetuši kasutamine tundub kodukontoris liiast, piisab sellest kui need enne koosolekut harja abil üksteisest eraldad ning ripsmekoolutaja abil veidi kumerust annad. Parema tulemuse saamiseks kuumuta koolutajat enne kasutamist mõnikümmend sekundit fööniga.



* Unusta erk huulepulk ja lauvärv. Ülemeikimine on üks suurimaid iluvigasid, mida paljud naised videokõne ajal teevad. Mitte keegi meist ei istu kodus arvuti taga punaste huultega. Unusta paariks tunniks ära kõik need kümme vastupandamatu tooniga huulepulka, mida oled juba rohkem kui kuu aega igatsenud oma huultele kanda ja piirdu videokõne ajal vaid niisutava huulepalsamiga. Sama reegel kehtib ka intensiivsetele lauvärvidele.



* Pese pea puhtaks! Ilmselt oled koduses rutiinis ka oma juukseid märksa vähem pesnud kui tavaliselt. Ära heida meelt, ka mustade juustega on võimalik videokõne ajal hea välja näha. Alusta juuste kammimisest, õigete liigutustega võid soengule isegi veidi lisakohevust anda. Eriti rasvaste salkude korral säti juuksed pea taha krunni, nii tood fookusesse hoopis oma näo. Samal põhimõttel toimivad ka eri värvides ja kujuga peavõrud.