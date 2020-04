FOTOD | Orhideefänn Janne Orro: suurim mure on, et kodus saab ruum otsa 

«Orhideed on mulle vajalikud, et igapäevaelus tasakaalus toimida,» räägib kirglik orhideekasvataja Janne Orro, kelle koduakendel ilutseb ja vahelduva eduga ka õilmitseb 88 orhideed.

Tõtt-öelda on Janne (45) taimi kokku lugedes veidi üllatunud, et neid vaid 88 on. «Eks mul ole neid aastate jooksul omajagu välja ka läinud,» võtab ta asja rahulikult.

Orhideedega tegi naine tutvust esimest korda 15 aasta eest, kui ostis endale esimese kuukinga. Mõni aasta hiljem kingiti talle sünnipäevaks miltoniopsis. Siis hakkas Janne internetist nende taimede kohta lisainfot otsima ja jõudis praeguseks suletud orhideefoorumini. «Seal jagasid oma kogemusi inimesed, kes olid orhideid juba aastaid kasvatanud. Nende hoole all kasvas ja ilmselt kasvab siiamaani ka tõelisi haruldusi,» meenutab naine.