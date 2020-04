Muusika võib kodukontoris produktiivsust tõsta 

Iowa osariigi ülikooli muusikaterapeut Kirsten Nelson soovitab esimeseks palaks näiteks The Beatlesi tüünet hitti „Here Comes The Sun“. Edasi võib kuulata kiiremaid laule, mis, nagu katsed on tõestanud, võivad meid produktiivsemaks muuta. Ühes uurimuses, mis vaatles muusikatempo ja tööviljakuse suhet, ilmnes, et katsealused tegutsesid kõige tõhusamalt, kuulates muusikat tempoga 121 lööki minutis. Umbkaudu sellise kiirusega on näiteks Carly Rae Jepseni „Call Me Maybe“, Whitney Houstoni „I Wanna Dance with Somebody“ ja Diana Rossi „I Will Survive“. Nelsoni sõnul peaks igaüks leidma endale selliseid väelaule, mis teda tegudele innustaksid.