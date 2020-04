„Sinna pole miskit parata, et kõik teemad on mingit pidi kriisiga seotud.“ 

Kristjan (37) tõdeb, et praegu on teemade valik hommikuti ikka ahtraks jäänud. Teisalt on jälle väga oluline, et ka ebakindlal ajal pakuks raadio rutiini, millega kuulaja on ära harjunud. Näiteks hommiku kõige olulisem saatetund alates kella kaheksast on laias laastus samaks jäänud. Alles on sise- ja välisteema ning majandus. Tõsi, sport on praeguseks asendatud millegi muuga. Lõpuks ei ole sinna miskit parata, et kõik teemad on mingit pidi kriisiga seotud. «Päevad kaovad kuidagi ära. Ehkki äsja sai täis kuu aega eriolukorda, on tunne, nagu oleks selles elanud kordades kauem,» tõdeb eestlasele tuttav raadiohääl.