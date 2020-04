Inimesed Siiri Sõnajalg avameelses intervjuus: mul oli korraga kõigest ükskõik saanud Verni Leivak , täna, 05:50 Jaga: M

IMESTAB JA ON TÄNULIK: Kinni istudes uskus Siiri, et süü- ja häbitunde tõttu tal Eestis enam kohta pole. Arvas, et on nõutud aja vaikselt kodus ja läheb siis ära. Pärast seda, kui ta möödunud nädalal avalikkusele vabanduskirja kirjutas, sai naine aga palju toetavat tagasisidet. «Mulle tehti justkui siidiste kätega pai. Tänati selle eest, et olin aus. Ma ei oodanud seda.» Foto: Laura Oks

«Minul ei ole enam peita ega varjata midagi,» sõnab Siiri Sõnajalg, kes Tallinna ja Kuressaare kauplustest seitsmel korral veini varastamise eest karistuse kätte sai.