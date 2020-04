Signe Kivi – õnnest segane vahva vanaema Singer 

Signe ja tema abikaasa Kalju kärgperes on viis täiskasvanud last – Märt, Juhan, Mihkel Liisa ja Kalju-Karl – ja kuus lapselast. „Täna ei mahu me enam hästi oma maakodu pika söögilaua taha ära. Ka elutoa uksepiit läheb lastelaste pikkusekriipsudest üha triibulisemaks,“ jutustab ta.