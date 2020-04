Etiketi asjatundja: luiskajat ei usu enam keegi 

Kes meist ei oleks lapsena vanematele luuletanud, et koolitükid on tehtud ja sõpradega mängima kiirustanud. Või täiskasvanuna kiitnud kolleegi millegi eest, mis tegelikult ei ole kiitust väärt.

Enamikul juhtudel ei soovita valega midagi halba, lihtsalt ei taheta kedagi solvata. Sellest hoolimata on petujuttu ajada ebaviisakas ja sellel võivad olla kurvad tagajärjed. Vale jääb ikka valeks. Isegi väikesed hädised valed hakkavad pikapeale lõhkuma teiste inimeste usaldust ja austust teie vastu.

Mõtleme korraks koos. Teie lähedasim sõber on pikalt ja laialt rääkinud, kui tore nädalavahetus tal oli, aga hilisemate vihjetega tuleb välja, et see polnud kaugeltki nii. Kuigi tal oli inetu peretüli abikaasaga, tahtis ta teid selle kirjeldamisest säästa.

Kuidas paneks see teid end tundma? Mina oleksin pettunud, isegi solvunud, et ta varjas seda just minu, oma sõbra eest. Kui ma taban teda ka mõni järgmine kord udujuttu ajamas, hakkab usaldus tema vastu tasapisi murenema.

Kahjuks ongi nii, et kui valetada oma sõpradele või perele kas või pisiasjades, kaotame nende austust ja usaldust. Iga uus luiskelugu tekitab neis kõhklust ja ebakindlust, et kas seekord räägite tõtt või on see järjekordne hädavale. Usaldust tagasi võita on keerukas.

Pere ja sõbrad üldjuhul siiski andestavad, kuid kolleegid isegi väikeseid tühiseid valesid pigem mitte. Tööl kehtivad ranged kirjutamata seadused. Ülemusele või kolleegidele valetamisega vahele jäämine lõpeb usalduse kaotuse ja peagi ka tööst ilmajäämisega.

Ükski ülemus ei soovi endale alluvaks valevorsti, sest kes juba töökaaslastele puru silma ajab, vaevalt see ka klientidele tõtt räägib. Klient ei tule tagasi kohta, kus talle on valetatud, vaid leiab uue teenusepakkuja, kes temasse lugupidavalt suhtub. Nii kaob üks, seejärel teine kunde ja mingi hetk tuleb äri sulgeda.