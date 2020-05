Synne Valtri: ema on alati näinud minu unistuste täitmisega vaeva 

Synne esinemised muutusid üha julgemaks. Järjest tulid osalemised telesaadetes „Laulumaias", „Laulukarussell“, „Kaks takti ette“. Lauluõpetaja Margarita armastas väga satse ja mumme, Synnele tuli teha palju uhkeid kleite.

Olin kindel, et Synne seob oma elu laulmisega, aga muidugi ei osanud ma ette näha sellist karjääri, nagu ta on teinud. Muretsema pole ma tema pärast palju pidanud, sest tean, et ta on tugev ja saab alati hakkama. Ainult tema pikkade öiste sõitude korral hakkan natuke närvitsema ja uurin, kas ta on ikka turvaliselt tagasi jõudnud.

Seda otsust, et Synne lõpetas ansambliga Patune Pool, toetasin ma väga. Eks tulebki edasi liikuda ja ta on oma uue bändi loomisega just kui õide puhkenud. Bändikaaslased on väga toredad ja hea on näha, kui suure pühendumisega ta seda kõike teeb.

Samuti on mul tore näha seda, et 15aastane tütretütar Sandriin on väga musikaalne. Ka temal tuli rütmitunnetus väga varakult ja temalgi on imeilus lauluhääl.

Synne Valtri (37), laulja ja laulukirjutaja

Ema on alati näinud vaeva selle nimel, et minu unistusi täita. Mäletan, kuidas sain 14. sünnipäevaks süntesaatori, mida olin juba kaua aega soovinud. Ärkasin hommikul selle peale, et muusika mängis – ema oli pilli tasakesi tuppa toonud ja tööle pannud. See oli imeline! Süntesaator pakub ju nii palju võimalusi ja just sellest kingitusest saigi alguse oma lugude komponeerimine. Kuulasin palju ka ise igasugust muusikat ja püüdsin järele mängida.

Sellega seoses meenub üks naljakas lugu. Tol ajal oli populaarne teleseriaal „Rosangélica“. Olin õppinud sarja tunnusmeloodia kuulmise järgi selgeks ja ükskord mängisin seda parajasti, kui kuulsin naabrit hüüdmas: „"Rosangélica“ hakkas!“ Tegelikult muidugi ei hakanud ja tagantjärele tundub naljakas, aga siis ehmatas üpriski ära.