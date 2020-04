Sündinud, malenupp peos. Eesti võimsaim maledünastia – Merike Rõtova ja tema järeltulijad 

Kuue lapse ema

Ka Regina abikaasa, temast 12 aastat vanem Jaan Narva on maletaja. Võistlustelt nad üksteist teadsidki. Moskvas malet õppinud Jaanist sai Eestisse naastes noortekoondise treener. Reginat treenis isa Boriss.

«Olin 19aastane, kui Jaan mulle abieluettepaneku tegi. Ütlesin, et küsigu aasta pärast uuesti. Näed, küsiski ...»

«... ja siin me nüüd oleme,» lisab Triin (25) lustakalt. Kokku on paaril kuus last – Ann, Triin, Mai, Mart, Jaan Oskar ja aastane Els Marie.

«Kuut last ma ei plaaninud. Kui Mai sündis, mõtlesin lastega väljas käies, et kõik vaatavad – nii palju lapsi … Ma ei tundnud tutvuskonnas kedagi, kel oleks olnud rohkem kui kolm last.» Tipptasemel malemängu ja laste kõrvalt on Regina õppinud veel Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat, kuigi töötab juba paar aastakümmet pangas. Praegu käib küll osalise ajaga tööl ja sel ajal tegeleb pesamunaga isa. Regina märgib, et ükski laps pole varem nii kiiresti aastaseks saanud!

Triinu sõnul pole Regina just klassikaline ema, «aga me ise oleme ka teistsugused lapsed, nii et klapime».

Regina viskab nalja: «Kui ütled, et ema on naismaletaja, on sellega kõik öeldud.» Kord taas meistrivõistlusteks valmistudes lahendas naine kahe nädala jooksul sadu maleülesandeid ja oli siis täiesti rabatud, kui Jaan Oskar joonistas lasteaias nende perest pildi, millel isa tegi süüa ja ema istus arvutis. Vanaema Merike ütleb seepeale – see ju moodne aeg. Regina ohkab aga: «See oli õudne.»