Kui üksi ei taha rännata, võib hea seltsilise leida ka internetist 

Anu kogemus ütleb, et internet on n-ö viimaseks õlekõrreks paljudele üksikutele, nende seas ka meestele, kellel pole sõpru-tuttavaid. Või siis need rändurihinged, kelle teinepool eelistab kodus tugitoolis istuda. Mõnikord peituvad reisikaaslase otsimise vajaduse taga ka majanduslikud põhjused, sest pere rahakott ei pea vastu, kui kõik korraga kohvrit hakkavad pakkima.

Internetti appi võttes on Anu kinnitusel oluline kindlaks teha, et mõlemal rännuhuvilisel oleks samad eesmärgid ja huvid ning sarnane füüsiline võimekus. «Kui üks ei armasta jala käia, teine tahab aga hoogsalt matkata, on probleemid lihtsad tekkima,» lausub ta.

Samuti on olulised sarnased kulutamisvõimalused, ausus, oskus teistega arvestada ja probleeme lahendada, sest tihedalt ninapidi koos olles tekib paratamatult kriisihetki ning reisiväsimuses võivad tülid kergelt lahvatada. «Probleemide lahendamisoskus on ülioluline, sest teise elamusi pole mõtet enda mossitamisega rikkuda,» möönab ta. Anu nipp sellisteks puhkudeks on lihtne: kriisihetkel tuleb võtta aega iseendale ja näiteks päevake üksi ringi uudistada.

Viimastel aastatel on tegus naine endale vahvaid hingesugulasi leidnud aga hoopis sel moel, et hakkas ise reisijuhiks. Põneva looduse ja eksootiliste loomade järele janunevale reisisellile jäid 2015. aastal silma soodsad lennupiletid Borneo saarele. Anu meelitas sõbranna maailma suuruselt kolmandale saarele kaasa ja kuigi väga põhjalikku eeltööd ei tehtud, kogeti kohapeal palju unustamatuid hetki: nähti ära kõik sealsed ahvid, elati džunglis ning leiti üles ka maailma suurima õiega parasiitlill rafflesia.

Väikesed grupid

Koju tagasi tulles hakkas aga miski südames kripeldama ja soov Borneole naasta tõstis aina pead. Järgmisel aastal koostas naine põhjalikuma reisikava ja müüs idee kaugele saarele minekuks maha kahele tuttavale. Kõik sujus nii suurepäraselt, et tuttavad teelised õhutasid Anu võõramaidki inimesi sellele saarele viima. Et naisele ei tundunud mõttekas isiklikku reisibürood teha, otsis Anu reisikorraldaja, kes ta oma tiiva alla võttis. Nüüdseks on ta juba mitu korda juhatanud mööda saart ringi väikeseid, ennekõike keskealistest ja eakamatest koosnenud gruppe. «Noored saavad ise oma teekonna korraldusega hakkama,» märgib ta.

Anu hinnangul on ka üksikutele hea võimalus maailma avastama minna just selliste väikeste gruppidega. Tema teada korraldavad Eestis mitmed reisibürood retki just pisematele seltskondadele. «Nii on lihtne sisse elada ja uusi sõpru leida,» julgustab naine. Tema on igas oma grupis kohanud üksi tulijaid, kes end alati hästi tunnevad.