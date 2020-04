Eesti naine peab Kataris imetamisnõustaja ametit: „Uuteks väljakutseteks pole kunagi hilja.“ 

Meditsiin on tegelikult Ada (60) teine eriala, sest kuni 30. eluaastani laulis naine Eesti Filharmoonia Kammerkooris – siis, kui Tõnu Kaljuste seda juhatas. «Enne 30. eluaastat ei teadnud ma midagi sellest, et kunagi meedikuks hakkan,» naerab Ada.

Miks selline elumuutus? «Kui mul esimene laps sündis, oli korraga selge, et muusikuelu minu pereeluga ei sobi,» põhjendab ta. Pärast teise lapse sündi jõudis toona 33aastane Ada juhuse tahtel meditsiinikooli ämmaemanda õppekohale ja see pakkus suurt huvi. «Siit minu isiklik kogemus: kunagi pole hilja millegi uuega alustada.»

Vahepeal tõi tubli naine ilmale veel kaks last ja kui neljaski laps juba kolmeaastaseks sai, läks Ada tööle Ida-Tallinna keskhaigla naistekliinikusse. «Jõudsin enne järjekordset elumuutust 15 aastat Eesti suurimas sünnitusmajas imetamisnõustajana töötada,» on tal põhjust uhkust tunda.